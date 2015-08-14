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Расписание матчей 14-08-2015

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июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
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Матчей пока что нет
Бразилия. Серия А 2015 Таблица
14 августа, 01:30
Понте-Прета
2 : 0
Аваи
Матч завершен
14 августа, 03:00
Атлетико Минейро
0 : 2
Гремио
Матч завершен
14 августа, 03:00
Жоинвили
3 : 0
Крузейро
Матч завершен
США. МЛС 2015 Таблица
14 августа, 02:00
Нью-Йорк Сити
3 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016) Таблица
14 августа, 13:00
Сибирь-2
1 : 3
Смена
Матч завершен
14 августа, 13:00
Чита
2 : 1
Сахалин
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A Таблица
14 августа, 15:00
Ордабасы
0 : 0
Кайрат
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица
14 августа, 17:00
Амкар-Пермь
1 : 1
Анжи
Матч завершен
14 августа, 21:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Россия. Кубок (2015/2016) Таблица
14 августа, 18:30
Динамо Бр
0 : 1
Локомотив
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016) Таблица
14 августа, 19:00
Мидтьюлланд
0 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016) Таблица
14 августа, 19:00
Шахтер
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016) Таблица
14 августа, 19:30
Теплице
2 : 2
Виктория
Матч завершен
14 августа, 21:30
Млада Болеслав
2 : 4
Спарта
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015 Таблица
14 августа, 20:00
Олесунн
2 : 1
Стремсгодсет
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015 Таблица
14 августа, 20:30
Гомель
0 : 0
БАТЭ
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016) Таблица
14 августа, 21:00
Витесс
3 : 0
Рода
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016) Таблица
14 августа, 21:30
Брюгге
2 : 1
Кортрейк
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016) Таблица
14 августа, 21:30
Монако
0 : 0
Лилль
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016) Таблица
14 августа, 21:30
Бавария
5 : 0
Гамбург
Матч завершен
Италия. Кубок (2015/2016)
14 августа, 21:45
Кротоне
1 : 0
Тернана
Матч завершен
14 августа, 22:00
Болонья
0 : 1
Павия
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица
14 августа, 21:45
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016) Таблица
14 августа, 22:00
Фенербахче
2 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016) Таблица
14 августа, 22:30
Тондела
1 : 2
Спортинг
Матч завершен
Суперкубок Испании 2015
14 августа, 23:00
Атлетик
4 : 0
Барселона
Матч завершен
Россия
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