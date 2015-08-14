июль 2015
август 2015
Матчей пока что нет
Бразилия. Серия А 2015
Понте-Прета
2 : 0
Аваи
Матч завершен
Атлетико Минейро
0 : 2
Гремио
Матч завершен
Жоинвили
3 : 0
Крузейро
Матч завершен
США. МЛС 2015
Нью-Йорк Сити
3 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
Сибирь-2
1 : 3
Смена
Матч завершен
Чита
2 : 1
Сахалин
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
Ордабасы
0 : 0
Кайрат
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
Амкар-Пермь
1 : 1
Анжи
Матч завершен
Спартак
1 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Россия. Кубок (2015/2016)
Динамо Бр
0 : 1
Локомотив
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016)
Мидтьюлланд
0 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
Шахтер
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
Теплице
2 : 2
Виктория
Матч завершен
Млада Болеслав
2 : 4
Спарта
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2015
Олесунн
2 : 1
Стремсгодсет
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015
Гомель
0 : 0
БАТЭ
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Витесс
3 : 0
Рода
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
Брюгге
2 : 1
Кортрейк
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
Монако
0 : 0
Лилль
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016)
Бавария
5 : 0
Гамбург
Матч завершен
Италия. Кубок (2015/2016)
Кротоне
1 : 0
Тернана
Матч завершен
Болонья
0 : 1
Павия
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
Астон Вилла
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016)
Фенербахче
2 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016)
Тондела
1 : 2
Спортинг
Матч завершен
Суперкубок Испании 2015
Атлетик
4 : 0
Барселона
Матч завершен