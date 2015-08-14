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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 14 августа 2015
Шахтер
14.08.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
84'
Матеус
90+4'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Е. Селезнев
Пас отдал
Матеус
90'
+3
Желтая карточка
А. Федецкий
Вторая желтая
В. Шевчук
90'
+3
84'
ГОЛ! 0:1!
Матеус
Пас отдал
Р. Безус
82'
Замена
Б. Гама
️️️️
М. Бабатунде
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
А. Гладкий
77'
Замена
Бернард
️️️️
Марлос
77'
Желтая карточка
Т. Степаненко
75'
Желтая карточка
Д. Срна
73'
71'
Замена
Р. Безус
️️️️
Данило
Замена
В. Коваленко
️️️️
Тайсон
67'
64'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
В. Лучкевич
59'
Желтая карточка
В. Лучкевич
Желтая карточка
Я. Ракицкий
57'
23'
Желтая карточка
Дуглас
Желтая карточка
В. Шевчук
14'
11'
Желтая карточка
В. Федорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
90
Данило
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
13
Шевчук
18
Ордец
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Тейшейра
10
Марлос
11
Тайсон
20
Гладкий
3-2-3-2
71
Бойко
18
Гуйе
7
Лучкевич
23
Дуглас
44
Федецкий
3
Лео Матос
29
Ротань
5
Федорчук
90
Данило
99
Матеус
11
Селезнев
11
Тайсон
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Тайсон
10
Марлос
11
Бернард
11
Бернард
10
Марлос
20
Гладкий
14
Феррейра
14
Феррейра
20
Гладкий
90
Данило
90
Безус
90
Безус
90
Данило
Бабатунде
16
Гама
16
Гама
Бабатунде
7
Лучкевич
79
Бабатунде
79
Бабатунде
7
Лучкевич
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Днепр
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Донбасс-Арена
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