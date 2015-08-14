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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 августа 2015
Астон Вилла
14.08.2015, пятница, 21:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
26'
А. Янузай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
И. Гуйе
90'
83'
Желтая карточка
М. Дармиан
82'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Депай
Замена
К. Санчес
️️️️
Ж. Верету
78'
73'
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Ж. Айю
71'
60'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
Замена
Р. Жестеде
️️️️
С. Синклейр
59'
59'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Янузай
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Янузай
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Майка Ричардс
(К)
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гьюзан
23
Амави
4
Ричардс
26
Кларк
10
Бакуна
8
Вествуд
5
Гуйе
17
Верету
7
Синклейр
11
Агбонлахор
10
Айю
4-2-2-2
44
Ромеро
36
Дармиан
23
Шоу
6
Смоллинг
17
Блинд
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
24
Янузай
64
Мата
32
Руни
10
Депай
17
Верету
15
Санчес
15
Санчес
17
Верету
7
Синклейр
39
Жестеде
39
Жестеде
7
Синклейр
10
Депай
15
Янг
15
Янг
10
Депай
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
24
Янузай
21
Эррера
21
Эррера
24
Янузай
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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