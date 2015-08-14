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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 14 августа 2015
Монако
14.08.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
79'
Желтая карточка
Ж. Талло
78'
Замена
С. Мейте
️️️️
М. Оббади
75'
Желтая карточка
С. Буфал
66'
Замена
Ж. Талло
️️️️
Б. Гийом
Замена
Уоллес
️️️️
Ж. Моутинью
65'
60'
Желтая карточка
М. Оббади
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Каррийо
57'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Л. Курзава
49'
44'
Желтая карточка
Р. Сивелли
Желтая карточка
Б. Силва
42'
28'
Замена
А. Сумаоро
️️️️
С. Корчиа
24'
Желтая карточка
С. Корчиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
10
Фарес Бахлули
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Субашич
3
Курзава
24
Раджи
6
Карвалью
6
Фабиньо
8
Дирар
28
Тулалан
8
Моутинью
20
Силва
8
Иван Кавалейру
9
Каррийо
4-2-1-2
1
Эньяма
19
Сидибе
14
Корчиа
28
Павар
2
Сивелли
24
Мавуба
15
Бальмон
17
Буфал
9
Гийом
11
Ботик
8
Моутинью
13
Уоллес
13
Уоллес
8
Моутинью
9
Каррийо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Каррийо
3
Курзава
9
Марсьяль
9
Марсьяль
3
Курзава
14
Корчиа
5
Сумаоро
5
Сумаоро
14
Корчиа
21
Оббади
8
Мейте
8
Мейте
21
Оббади
9
Гийом
49
Талло
49
Талло
9
Гийом
Остались в запасе
Монако
Лилль
18
Тома Лемар
АП
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Серу Гирасси
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
10
Фарес Бахлули
АП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Серу Гирасси
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Монако - Лилль
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Помощники судьи:
Хюсейн Оджак
Жульен Паселли
Резервный судья:
Александре Кастро
Стадион:
Луи II
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