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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 14 августа 2015
Амкар-Пермь
14.08.2015, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
65'
Я. Гол
64'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
Желтая карточка
Г. Пеев
90'
+5
Замена
Г. Джикия
️️️️
Н. Зайцев
90'
+2
Желтая карточка
С. Баланович
86'
81'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Леонардо
Замена
Б. Идову
️️️️
П. Комолов
77'
Желтая карточка
Д. Белоруков
74'
Замена
Г. Пеев
️️️️
Я. Гол
69'
ГОЛ! 1:1!
Я. Гол
Пас отдал
Н. Зайцев
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боли
Желтая карточка
Ф. Огуде
26'
13'
Желтая карточка
А. Ещенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
20
Павел Комолов
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Дарко Лазич
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛП
18
Иван Маевский
ОП
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
11
Занев
21
Белоруков
3
Зайцев
23
Баланович
32
Йовичич
5
Гол
91
Бутко
20
Комолов
8
Огуде
89
Прудников
4-2-3-1
30
Песьяков
38
Ещенко
4
Лазич
2
Жиров
17
Тигиев
18
Маевский
42
Леонардо
6
Эбесилио
78
Максимов
20
Мутари
10
Боли
20
Комолов
30
Идову
30
Идову
20
Комолов
3
Зайцев
14
Джикия
14
Джикия
3
Зайцев
5
Гол
7
Пеев
7
Пеев
5
Гол
42
Леонардо
28
Сердеров
28
Сердеров
42
Леонардо
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
55
Александр Криворучко
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
55
Александр Криворучко
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Лунев Алексей (Новосибирск)
Абусуев Рашид (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
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