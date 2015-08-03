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    Расписание матчей 03-08-2015

    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    3 августа, понедельник
    00:00
    Сан-Хосе
    0:0
    Портленд
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    02:00
    Чикаго Файр
    2:0
    Даллас
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 16 тур
    3 августа, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    0:0
    Крузейро
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 5 тур
    3 августа, понедельник
    12:00
    Луч
    2:2
    Балтика
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    1:1
    Сибирь
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    15:00
    Енисей
    0:4
    Спартак-2
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    16:45
    Томь
    1:3
    Арсенал
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    17:00
    Тюмень
    1:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    17:00
    Оренбург
    1:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:00
    Армавир
    0:0
    Тосно
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:30
    Шинник
    1:0
    Байкал
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    19:00
    Сокол
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    20:00
    Волгарь
    2:1
    Факел
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 3 тур
    3 августа, понедельник
    16:00
    Пари НН
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    17:30
    Лада-Тольятти
    0:3
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:00
    Динамо
    1:1
    Носта
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:00
    Нефтехимик
    1:2
    Челябинск
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:00
    Химик
    0:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 3 тур
    3 августа, понедельник
    17:00
    Тамбов
    1:0
    Энергомаш
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:00
    Зенит
    3:0
    Торпедо
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:30
    Авангард
    1:0
    Орел
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:30
    Динамо Бр
    0:0
    Арсенал-2
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:30
    Калуга
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    18:30
    Чертаново
    0:1
    Рязань
    Матч завершен
    3 августа, понедельник
    19:00
    Витязь
    1:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 3 тур
    3 августа, понедельник
    19:00
    Спартак
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 3 тур
    3 августа, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    2:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 18 тур
    3 августа, понедельник
    20:00
    Сундсвалль
    3:0
    Хаммарбю
    Матч завершен
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