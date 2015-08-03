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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Тосно
Армавир - Тосно: обзор матча 03 августа 2015
Армавир
03.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Тосно
Желтая карточка
С. Ревякин
90'
+4
84'
Желтая карточка
С. Прокофьев
Вторая желтая
Д. Хурцидзе
83'
77'
Замена
М. Астафьев
️️️️
М. Ковальчик
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Алексанян
73'
72'
Желтая карточка
Д. Лаптев
69'
Замена
А. Бочков
️️️️
Н. Тимошин
Замена
Л. Джаркава
️️️️
Н. Пилиев
65'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
58'
57'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
Н. Пилиев
55'
Замена
Р. Исаев
️️️️
И. Геперидзе
54'
53'
Желтая карточка
М. Комков
Желтая карточка
К. Морозов
53'
Желтая карточка
Р. Дугалич
52'
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Мухаметшин
45'
+3
Желтая карточка
М. Ковальчик
Замена
С. Ревякин
️️️️
М. Комаров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Тосно
1
Денис Книга
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
99
Айк Казарян
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Комаров
20
Дугалич
24
Мирошниченко
55
Тараканов
99
Морозов
19
Алексанян
5
Пилиев
90
Михеев
3
Воронкин
10
Хурцидзе
11
Геперидзе
4-4-2
1
Книга
5
Ковальчик
40
Тимошин
25
Смирнов
2
Аравин
10
Комков
23
Причиненко
8
Чиркин
9
Мухаметшин
11
Прокофьев
72
Голышев
11
Геперидзе
9
Исаев
9
Исаев
11
Геперидзе
27
Комаров
71
Ревякин
71
Ревякин
27
Комаров
5
Пилиев
88
Джаркава
88
Джаркава
5
Пилиев
19
Алексанян
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
19
Алексанян
40
Тимошин
25
Бочков
25
Бочков
40
Тимошин
5
Ковальчик
4
Астафьев
4
Астафьев
5
Ковальчик
9
Мухаметшин
98
Ильин
98
Ильин
9
Мухаметшин
72
Голышев
10
Лаптев
10
Лаптев
72
Голышев
Остались в запасе
Армавир
Тосно
99
Айк Казарян
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
99
Айк Казарян
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Статистика матча Армавир - Тосно
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Юность
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