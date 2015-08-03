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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Металлург Л
Витязь - Металлург Л: обзор матча 03 августа 2015
Витязь
03.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
32'
Е. Воронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Металлург Л
Замена
Б. Ващенко
️️️️
А. Мирзоев
90'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
87'
85'
Замена
А. Фарафонов
️️️️
А. Овчинников
83'
Желтая карточка
А. Овчинников
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Киреев
83'
72'
Замена
А. Карасев
️️️️
Р. Еремеев
Желтая карточка
М. Кулешов
69'
Замена
А. Юрьев
️️️️
Н. Кабаев
65'
Замена
А. Мирзоев
️️️️
М. Погонин
50'
46'
Замена
М. Большаков
️️️️
Е. Барбашин
ГОЛ! 1:0!
Е. Воронин
32'
3'
Желтая карточка
К. Титов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
14
Александр Харин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
20
Семен Хохин
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
7
Айдын Мирзоев
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
13
Антон Фарафонов
ЦП
3
Александр Ульянчев
ЦП
6
Павел Душкин
ЦП
24
Максим Большаков
ЦФ
85
Александр Кузьмин
ЦФ
4-1-3-2
18
Исупов
15
Новиков
25
Храпов
5
Чернецов
17
Кулешов
35
Енин
10
Погонин
99
Убайдулаев
8
Кабаев
22
Киреев
37
Воронин
2-5-3
1
Скрипник
22
Кожемякин
2
Титов
29
Фролов
5
Викторов
14
Харин
14
Подковыров
13
Еремеев
10
Овчинников
4
Барбашин
9
Ахвледиани
Мирзоев
94
Ващенко
94
Ващенко
Мирзоев
22
Киреев
21
Голуб
21
Голуб
22
Киреев
8
Кабаев
18
Юрьев
18
Юрьев
8
Кабаев
10
Погонин
7
Мирзоев
7
Мирзоев
10
Погонин
10
Овчинников
13
Фарафонов
13
Фарафонов
10
Овчинников
13
Еремеев
18
Карасев
18
Карасев
13
Еремеев
4
Барбашин
24
Большаков
24
Большаков
4
Барбашин
Остались в запасе
Витязь
Металлург Л
16
Александр Малыгин
ВР
20
Семен Хохин
ЦЗ
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
3
Александр Ульянчев
ЦП
6
Павел Душкин
ЦП
85
Александр Кузьмин
ЦФ
16
Александр Кобзев
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
20
Семен Хохин
ЦЗ
27
Иван Борисов
ЦФ
Остались в запасе
3
Александр Ульянчев
ЦП
6
Павел Душкин
ЦП
85
Александр Кузьмин
ЦФ
16
Александр Кобзев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Витязь - Металлург Л
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Труд
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