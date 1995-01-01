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    Александр Кузьмин

    #85 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кузьмин
    Состав Без клуба
    Родной город Липецк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 1997 (26 лет)
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