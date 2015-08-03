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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 03 августа 2015
СКА-Хабаровск
03.08.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
15'
К. Аладашвили
37'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
84'
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Никифоров
84'
Желтая карточка
И. Удалый
80'
76'
Замена
А. Макаренко
️️️️
И. Нагибин
Замена
В. Плетин
️️️️
Р. Умаров
73'
70'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
68'
Желтая карточка
Р. Беляев
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Ваганов
62'
54'
Желтая карточка
Р. Магаль
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Житнев
ГОЛ! 1:0!
К. Аладашвили
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-3-3-1
99
Дюпин
5
Нестеренко
5
Эдиев
3
Удалый
10
Никифоров
18
Карасев
11
Аладашвили
32
Минич
78
Калинский
23
Ваганов
11
Умаров
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
59
Иванов
4
Выходил
5
Головатенко
33
Дышеков
99
Житнев
9
Нагибин
37
Чеботару
83
Харитонов
7
Беляев
23
Ваганов
88
Киреев
88
Киреев
23
Ваганов
11
Умаров
19
Плетин
19
Плетин
11
Умаров
10
Никифоров
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
10
Никифоров
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
9
Нагибин
8
Макаренко
8
Макаренко
9
Нагибин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
98
Ильмир Якупов
ЦФ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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