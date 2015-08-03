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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Торпедо
Зенит - Торпедо: обзор матча 03 августа 2015
Зенит
03.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо
2'
А. Маматюк
45'
А. Маматюк
53'
А. Егурнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Торпедо
Замена
А. Леднев
️️️️
А. Егурнев
90'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
С. Туктаров
89'
87'
Замена
В. Афанасьев
️️️️
С. Тюпиков
Замена
Д. Булатов
️️️️
А. Маматюк
83'
82'
Желтая карточка
А. Степанов
Желтая карточка
Г. Герасимов
79'
77'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
К. Подкорытов
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Хазов
70'
67'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
В. Скородумов
62'
Замена
А. Степанов
️️️️
К. Павлов
57'
Замена
Т. Багаутдинов
️️️️
Ю. Шафинский
ГОЛ! 3:0!
А. Егурнев
53'
51'
Желтая карточка
К. Павлов
ГОЛ! 2:0!
А. Маматюк
45'
Желтая карточка
И. Бикчантаев
44'
Желтая карточка
С. Туктаров
34'
Замена
Г. Герасимов
️️️️
А. Адамян
33'
Желтая карточка
А. Егурнев
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Маматюк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
10
Андрей Маматюк
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Зенит
33
Вадим Хренов
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
63
Максим Лепский
ЦФ
97
Григорий Герасимов
ЦФ
21
Денис Булатов
ЦФ
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
4-4-2
16
Букиевский
13
Туктаров
99
Барышников
25
Ревякин
94
Муромцев
10
Маматюк
22
Кузнецов
31
Адамян
71
Егурнев
16
Хазов
11
Бикчантаев
4-3-1-2
16
Шафинский
2
Шумейко
4
Ширяев
6
Шустиков
66
Ежов
57
Подкорытов
6
Павлов
25
Соколов
18
Кертанов
67
Скородумов
77
Тюпиков
16
Хазов
63
Лепский
63
Лепский
16
Хазов
31
Адамян
97
Герасимов
97
Герасимов
31
Адамян
10
Маматюк
21
Булатов
21
Булатов
10
Маматюк
71
Егурнев
14
Леднев
14
Леднев
71
Егурнев
13
Туктаров
14
Цыбиков
14
Цыбиков
13
Туктаров
77
Тюпиков
24
Афанасьев
24
Афанасьев
77
Тюпиков
67
Скородумов
22
Дворецков
22
Дворецков
67
Скородумов
6
Павлов
30
Степанов
30
Степанов
6
Павлов
57
Подкорытов
45
Тимохин
45
Тимохин
57
Подкорытов
16
Шафинский
31
Багаутдинов
31
Багаутдинов
16
Шафинский
Остались в запасе
Зенит
Торпедо
33
Вадим Хренов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
28
Николай Погребняк
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
33
Вадим Хренов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Зенит - Торпедо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Первомайский
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