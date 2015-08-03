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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Локомотив
Калуга - Локомотив: обзор матча 03 августа 2015
Калуга
03.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
55'
Е. Лосев
42'
А. Скворцов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Локомотив
Желтая карточка
А. Скворцов
89'
Замена
Н. Емельянов
️️️️
С. Анохин
84'
82'
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Богатырев
Замена
А. Ерохин
️️️️
Е. Лямцев
75'
Замена
Д. Семин
️️️️
Д. Баранов
70'
68'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Еремин
66'
Красная карточка
А. Стручков
59'
Замена
О. Ткачев
️️️️
М. Белов
59'
Замена
А. Еремин
️️️️
В. Скрыпников
ГОЛ! 1:1!
Е. Лосев
55'
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Скворцов
37'
Замена
И. Фатеев
️️️️
Д. Агапцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
33
Артем Махота
АП
20
Евгений Лямцев
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
25
Никита Емельянов
ЦП
77
Александр Немыченков
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
36
Игорь Фатеев
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
3-1-2-1-3
22
Блинов
2
Храпов
48
Коноплев
55
Крючков
11
Скворцов
13
Баранов
10
Сысуев
33
Махота
10
Анохин
9
Лосев
20
Лямцев
3-1-4-2
30
Кортнев
13
Кожемякин
17
Стручков
64
Баульчев
92
Белов
9
Богатырев
7
Муртазов
96
Линда
15
Скрыпников
48
Чернышов
10
Агапцев
10
Анохин
25
Емельянов
25
Емельянов
10
Анохин
20
Лямцев
88
Ерохин
88
Ерохин
20
Лямцев
13
Баранов
7
Семин
7
Семин
13
Баранов
10
Агапцев
36
Фатеев
36
Фатеев
10
Агапцев
15
Скрыпников
6
Еремин
6
Еремин
15
Скрыпников
92
Белов
24
Ткачев
24
Ткачев
92
Белов
Еремин
12
Васильев
12
Васильев
Еремин
9
Богатырев
21
Бороздин
21
Бороздин
9
Богатырев
Остались в запасе
Калуга
Локомотив
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
5
Андрей Чикунов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
6
Павел Писаренко
ЦЗ
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
5
Андрей Чикунов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Калуга - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
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2 : 1
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
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Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Герасименко
(Брянск)
Стадион:
Арена Анненки
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