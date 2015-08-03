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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-2
Енисей - Спартак-2: обзор матча 03 августа 2015
Енисей
03.08.2015, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 4
Завершен
Спартак-2
27'
В. Кротов
61'
А. Пуцко
73'
А. Зуев
90+1'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-2
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Козлов
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Лешонок
79'
76'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
К. Савичев
73'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Зуев
68'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Кротов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Хрущев
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Пуцко
57'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
В. Обухов
Желтая карточка
И. Климов
54'
Замена
С. Юсифов
️️️️
А. Исаев
46'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
И. Гультяев
46'
Желтая карточка
И. Гультяев
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Кротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Константин Богдан
ЦЗ
13
Самир Юсифов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Спартак-2
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-3-1
88
Шелия
22
Шабаев
80
Климов
23
Васильев
35
Гультяев
10
Исаев
18
Марущак
9
Лешонок
8
Иванов
17
Хрущев
81
Низамутдинов
3-3-1-2-1
30
Песьяков
4
Савичев
2
Кутепов
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
44
Фадеев
52
Леонтьев
57
Кротов
17
Зуев
13
Обухов
10
Исаев
13
Юсифов
13
Юсифов
10
Исаев
9
Лешонок
10
Алиев
10
Алиев
9
Лешонок
35
Гультяев
63
Рыжов
63
Рыжов
35
Гультяев
17
Хрущев
23
Лескано
23
Лескано
17
Хрущев
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
4
Савичев
7
Каюмов
7
Каюмов
4
Савичев
57
Кротов
7
Козлов
7
Козлов
57
Кротов
13
Обухов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
13
Обухов
Остались в запасе
Енисей
Спартак-2
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Енисей - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
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Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Центральный
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