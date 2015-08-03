Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Орел
Авангард - Орел: обзор матча 03 августа 2015
Авангард
03.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
1 : 0
Завершен
Орел
53'
Д. Синяев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Орел
Желтая карточка
В. Мастерной
90'
+1
81'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
А. Васюков
Вторая желтая
Н. Митин
79'
Замена
Д. Сойников
️️️️
А. Мотов
77'
75'
Замена
А. Федяев
️️️️
Р. Суродин
70'
Замена
А. Погожев
️️️️
Н. Чунихин
Замена
К. Пушкин
️️️️
А. Носов
66'
Желтая карточка
Н. Митин
63'
55'
Желтая карточка
А. Мирошкин
Желтая карточка
А. Войнов
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Синяев
53'
51'
Желтая карточка
С. Козырев
50'
Желтая карточка
Н. Гришин
49'
Желтая карточка
И. Вознесенский
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Мичуренков
46'
Замена
Н. Митин
️️️️
А. Жмакин
36'
10'
Желтая карточка
Н. Чунихин
7'
Желтая карточка
Н. Фурсин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Артем Жмакин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Артем Мотов
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
27
Кирилл Пушкин
ЦП
79
Никита Митин
ЦП
57
Денис Сойников
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
5
Андрей Федяев
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
11
Андрей Погожев
ЦП
99
Егор Ручкин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
3-2-1-1-3
90
Жидеев
20
Кадушкин
22
Войнов
53
Юрганов
19
Форопонов
71
Мастерной
11
Жмакин
17
Синяев
11
Носов
19
Мичуренков
10
Мотов
4-1-3-2
17
Козырев
2
Гришин
15
Васюков
5
Фурсин
3
Полосин
19
Солнцев
7
Вознесенский
17
Чунихин
20
Суродин
10
Мирошкин
15
Серегин
19
Мичуренков
15
Есиков
15
Есиков
19
Мичуренков
11
Носов
27
Пушкин
27
Пушкин
11
Носов
11
Жмакин
79
Митин
79
Митин
11
Жмакин
10
Мотов
57
Сойников
57
Сойников
10
Мотов
17
Чунихин
11
Погожев
11
Погожев
17
Чунихин
20
Суродин
5
Федяев
5
Федяев
20
Суродин
15
Васюков
99
Ручкин
99
Ручкин
15
Васюков
Остались в запасе
Авангард
Орел
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
17
Михаил Пашкин
ОП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
16
Виктор Сулоев
ВР
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Авангард - Орел
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Орел
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+