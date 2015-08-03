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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 03 августа 2015
Луч
03.08.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
15'
Р. Славнов
27'
Р. Корян
19'
В. Запрудских
45'
А. Макарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
90'
+1
Замена
В. Тимофеев
️️️️
В. Каленкович
82'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Макарчук
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Вотинов
77'
62'
Замена
О. Ланин
️️️️
В. Запрудских
56'
Замена
М. Барановский
️️️️
А. Рогачев
48'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Замена
В. Кренделев
️️️️
М. Казанков
46'
45'
ГОЛ! 2:2!
А. Макарчук
28'
Желтая карточка
В. Земченков
ГОЛ! 2:1!
Р. Корян
27'
19'
ГОЛ! 1:1!
В. Запрудских
ГОЛ! 1:0!
Р. Славнов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Евгений Цимбал
ОП
33
Максим Волков
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
4-3-1-2
56
Довбня
28
Семенов
5
Пискунов
55
Гузь
3
Гаджибеков
44
Клопков
15
Зюзин
4
Славнов
60
Казанков
9
Корян
45
Вотинов
4-1-4-1
1
Рогачев
68
Запрудских
4
Овсиенко
39
Цуканов
17
Макарчук
8
Цимбал
23
Земченков
33
Волков
47
Глушков
93
Каленкович
10
Гелоян
60
Казанков
2
Кренделев
2
Кренделев
60
Казанков
45
Вотинов
24
Столбовой
24
Столбовой
45
Вотинов
68
Запрудских
64
Ланин
64
Ланин
68
Запрудских
17
Макарчук
7
Чхапелия
7
Чхапелия
17
Макарчук
1
Рогачев
16
Барановский
16
Барановский
1
Рогачев
93
Каленкович
13
Тимофеев
13
Тимофеев
93
Каленкович
Остались в запасе
Луч
Балтика
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Луч - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
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