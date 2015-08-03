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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Сызрань-2003
Химик - Сызрань-2003: обзор матча 03 августа 2015
Химик
03.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сызрань-2003
60'
В. Березун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Сызрань-2003
85'
Желтая карточка
Р. Алмаев
82'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
С. Цыганов
Замена
А. Фролов
️️️️
Т. Саттаров
71'
65'
Замена
Р. Алмаев
️️️️
А. Ивашин
Замена
Д. Забродин
️️️️
М. Громов
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
В. Березун
46'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
Р. Терехин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
23
Кирилл Хохлов
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Виктор Ивлев
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
2
Сергей Никулов
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
17
Сергей Симонов
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
14
Александр Ивашин
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
17
Антон Фролов
ЦП
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
10
Рустем Алмаев
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
8
Евгений Быданцев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
25
Раиль Зарипов
ЦФ
4-5-1
16
Гавриков
44
Удунян
3
Саттаров
5
Алаев
4
Рытов
11
Громов
80
Брагин
8
Фолин
17
Квасов
23
Хохлов
19
Ивлев
4-1-4-1
1
Баклов
25
Лавлинский
5
Евсеев
21
Еремеев
2
Никулов
7
Пьянченко
24
Терехин
11
Березун
14
Ивашин
17
Симонов
9
Цыганов
11
Громов
14
Забродин
14
Забродин
11
Громов
3
Саттаров
17
Фролов
17
Фролов
3
Саттаров
24
Терехин
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
24
Терехин
14
Ивашин
10
Алмаев
10
Алмаев
14
Ивашин
9
Цыганов
77
Яцкий
77
Яцкий
9
Цыганов
Остались в запасе
Химик
Сызрань-2003
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
99
Рассул Карасёв
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
15
Юрий Литке
ЦЗ
8
Евгений Быданцев
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
99
Рассул Карасёв
ВР
Остались в запасе
15
Юрий Литке
ЦЗ
8
Евгений Быданцев
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Химик - Сызрань-2003
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Химик
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