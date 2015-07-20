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    Салават Галеев

    Тренер
    Имя Салават
    Отчество Асхатович
    Фамилия Галеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 октября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химик 18 6 9 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2015 Химик 1 : 1 Пари НН
    28.07.2015 Волга 3 : 0 Химик
    03.08.2015 Химик 0 : 1 Сызрань-2003
    10.08.2015 Челябинск 2 : 0 Химик
    16.08.2015 Химик 2 : 2 Носта
    21.08.2015 Лада-Тольятти 4 : 1 Химик
    28.08.2015 Химик 3 : 0 Динамо
    03.09.2015 Нефтехимик 2 : 1 Химик
    09.09.2015 Зенит-Ижевск 0 : 0 Химик
    15.09.2015 Химик 0 : 3 Волга
    21.09.2015 Сызрань-2003 2 : 3 Химик
    27.09.2015 Химик 2 : 3 Челябинск
    03.10.2015 Носта 1 : 2 Химик
    08.10.2015 Химик 2 : 0 Лада-Тольятти
    14.10.2015 Динамо 1 : 2 Химик
    20.10.2015 Химик 0 : 2 Нефтехимик
    26.10.2015 Химик 2 : 1 Зенит-Ижевск
    31.10.2015 Пари НН 2 : 1 Химик
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