Салават Галеев - статистика
Тренер
|Имя
|Салават
|Отчество
|Асхатович
|Фамилия
|Галеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 октября 1958
|Имя
|Салават
|Отчество
|Асхатович
|Фамилия
|Галеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 октября 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химик
|18
|6
|9
|3
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Химик
|1 : 1
|Пари НН
|28.07.2015
|Волга
|3 : 0
|Химик
|03.08.2015
|Химик
|0 : 1
|Сызрань-2003
|10.08.2015
|Челябинск
|2 : 0
|Химик
|16.08.2015
|Химик
|2 : 2
|Носта
|21.08.2015
|Лада-Тольятти
|4 : 1
|Химик
|28.08.2015
|Химик
|3 : 0
|Динамо
|03.09.2015
|Нефтехимик
|2 : 1
|Химик
|09.09.2015
|Зенит-Ижевск
|0 : 0
|Химик
|15.09.2015
|Химик
|0 : 3
|Волга
|21.09.2015
|Сызрань-2003
|2 : 3
|Химик
|27.09.2015
|Химик
|2 : 3
|Челябинск
|03.10.2015
|Носта
|1 : 2
|Химик
|08.10.2015
|Химик
|2 : 0
|Лада-Тольятти
|14.10.2015
|Динамо
|1 : 2
|Химик
|20.10.2015
|Химик
|0 : 2
|Нефтехимик
|26.10.2015
|Химик
|2 : 1
|Зенит-Ижевск
|31.10.2015
|Пари НН
|2 : 1
|Химик