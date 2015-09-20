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    Расписание матчей 20-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 27 тур
    20 сентября, воскресенье
    00:30
    Палмейрас
    3:2
    Гремио
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    00:30
    Интернасьонал
    1:1
    Фигейренсе
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    03:00
    Понте-Прета
    3:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Коринтианс
    2:0
    Сантос
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Гойас
    3:0
    Жоинвили
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    4:1
    Фламенго
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Аваи
    2:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    20 сентября, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:3
    Сиэтл
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    3:2
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    1:2
    Коламбус
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    03:00
    Монреаль Импакт
    3:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    0:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    3:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 9 тур
    20 сентября, воскресенье
    11:00
    Зенит (мол)
    4:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Динамо (мол)
    0:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 12 тур
    20 сентября, воскресенье
    12:00
    Байкал
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Томь
    1:1
    Тюмень
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Шинник
    3:3
    Волгарь
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    1:1
    Енисей
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Спартак-2
    0:1
    Балтика
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Армавир
    0:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Факел
    2:1
    Сибирь
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 5 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Сарагоса
    0:1
    Осасуна
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Альмерия
    0:2
    Алавес
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Нумансия
    2:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Уэска
    1:3
    Эльче
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Химнастик
    1:0
    Мальорка
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    20:15
    Кордоба
    1:0
    Понферрадина
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 4 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Севилья
    1:2
    Сельта
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Депортиво
    2:3
    Спортинг
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:15
    Вильярреал
    3:1
    Атлетик
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:30
    Лас-Пальмас
    0:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:30
    Барселона
    4:1
    Леванте
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 6 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:30
    Рода
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:45
    Витесс
    3:0
    Де Графсхап
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:45
    Гронинген
    2:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 9 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:30
    Мордовия
    4:6
    ЦСКА
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Зенит
    1:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:30
    Локомотив
    2:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 4 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:30
    Кьево
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    1:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Рома
    2:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:0
    Сампдория
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Карпи
    0:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:45
    Наполи
    5:0
    Лацио
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 26 тур, группа A
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Ордабасы
    1:1
    Иртыш
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Актобе
    1:0
    Атырау
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Астана
    0:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 8 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Говерла
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Александрия
    4:1
    Карпаты
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Волынь
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:30
    Днепр
    0:3
    Заря
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 9 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:30
    Мидтьюлланд
    0:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    1:0
    Хобро
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    4:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 6 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Бордо
    1:1
    Тулуза
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Монако
    2:3
    Лорьян
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Сент-Этьен
    2:0
    Нант
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 8 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Гент
    4:1
    Стандард
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Шарлеруа
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:00
    Брюгге
    5:1
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 6 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Тоттенхэм
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Ливерпуль
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Саутгемптон
    2:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 20 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Белшина
    3:1
    Шахтер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:30
    Гомель
    1:2
    Гранит
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:30
    БАТЭ
    1:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 7 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Богемианс 1905
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Спарта
    4:0
    Сигма
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Слован
    3:0
    Пршибрам
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 24 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Гефле
    2:1
    Хельсингборг
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Отвидаберг
    1:1
    Кальмар
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Юргорден
    0:2
    Мальме
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:30
    Гетеборг
    1:0
    Хаммарбю
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:30
    Норрчепинг
    5:1
    Сундсвалль
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 8 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:15
    Хартс
    1:3
    Абердин
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Селтик
    6:0
    Данди
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 5 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:30
    Штутгарт
    0:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:30
    Боруссия
    3:0
    Байер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:30
    Аугсбург
    2:0
    Ганновер-96
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 24 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:30
    Олесунн
    1:3
    Одд
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    1:0
    Русенборг
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:00
    Мьёндален
    0:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 5 тур
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Газиантепспор
    1:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    2:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 9 тур
    20 сентября, воскресенье
    17:30
    Рапид
    2:0
    Адмира
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 5 тур
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Академика
    0:2
    Боавишта
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Униан Мадейра
    0:0
    Арука
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:15
    Порту
    1:0
    Бенфика
    Матч завершен
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