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Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 20 сентября 2015
Локомотив
20.09.2015, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
53'
В. Чорлука
87'
У. Ниасс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Самедов
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Миранчук
87'
85'
Замена
М. Родич
️️️️
Ш. Бато
78'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Драгун
76'
Желтая карточка
Ж. Симайс
Замена
У. Ниасс
️️️️
П. Шкулетич
74'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
М. Фернандеш
62'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
61'
57'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
И. Таранов
56'
Травма
И. Таранов
ГОЛ! 1:0!
В. Чорлука
Пас отдал
А. Коломейцев
53'
39'
Желтая карточка
И. Цаллагов
25'
Желтая карточка
А. Померко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ПАЗ
8
Георгий Габулов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
89
Йоан Молло
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
14
Чорлука
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Касаев
18
Коломейцев
99
Фернандеш
19
Самедов
32
Шкулетич
3-5-2
14
Конюхов
30
Надсон
90
Бурлак
0
Таранов
4
Бато
15
Цаллагов
20
Померко
21
Драгун
8
Габулов
89
Молло
12
Корниленко
99
Фернандеш
88
Ндинга
88
Ндинга
99
Фернандеш
23
Тарасов
59
Миранчук
59
Миранчук
23
Тарасов
32
Шкулетич
14
Ниасс
14
Ниасс
32
Шкулетич
4
Бато
23
Родич
23
Родич
4
Бато
0
Таранов
12
Симайс
12
Симайс
0
Таранов
21
Драгун
23
Горбатенко
23
Горбатенко
21
Драгун
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
98
Илья Визнович
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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