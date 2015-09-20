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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фрозиноне
Болонья - Фрозиноне: обзор матча 20 сентября 2015
Болонья
20.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фрозиноне
27'
А. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фрозиноне
89'
Желтая карточка
Д. Павлович
80'
Замена
Д. Верде
️️️️
Л. Паганини
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Ф. Бриенца
79'
Замена
М. Манкозу
️️️️
М. Дестро
74'
Желтая карточка
А. Феррари
72'
63'
Желтая карточка
Д. Соддимо
61'
Желтая карточка
Л. Паганини
61'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
А. Тонев
Желтая карточка
Л. Крисетиг
56'
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
А. Диавара
55'
54'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
С. Лонго
Желтая карточка
М. Дестро
53'
48'
Желтая карточка
П. Саммарко
32'
Желтая карточка
С. Лонго
ГОЛ! 1:0!
А. Мунье
Пас отдал
М. Оиконому
27'
Желтая карточка
А. Диавара
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
4-2-2-2
83
Миранте
25
Масина
6
Оиконому
13
Россеттини
25
Феррари
5
Пульгар
24
Диавара
40
Мунье
8
Таидер
21
Дестро
20
Бриенца
4-3-3
1
Леали
20
Павлович
20
Рози
23
Диаките
6
Бланчард
24
Тонев
23
Саммарко
13
Чибса
18
Дионизи
9
Лонго
7
Паганини
20
Бриенца
25
Фалько
25
Фалько
20
Бриенца
24
Диавара
12
Крисетиг
12
Крисетиг
24
Диавара
21
Дестро
25
Манкозу
25
Манкозу
21
Дестро
24
Тонев
10
Соддимо
10
Соддимо
24
Тонев
9
Лонго
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Лонго
7
Паганини
10
Верде
10
Верде
7
Паганини
Остались в запасе
Болонья
Фрозиноне
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
5
Мирко Гори
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
5
Мирко Гори
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Болонья - Фрозиноне
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренато ДальАра
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