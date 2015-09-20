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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 сентября 2015
Зенит (мол)
20.09.2015, воскресенье, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
4 : 0
Завершен
Амкар (мол)
8'
Р. Суанов
17'
И. Кубышкин
34'
Р. Гусейнов (АГ)
82'
И. Соловьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 4:0!
И. Соловьев
82'
73'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
А. Анфёров
64'
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Красильников
Замена
А. Поникаров
️️️️
С. Иванов
63'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
П. Осипов
63'
Замена
В. Романов
️️️️
П. Назимов
57'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Р. Суанов
57'
Замена
Н. Новопашин
️️️️
И. Кубышкин
53'
52'
Желтая карточка
Е. Парамонов
Желтая карточка
И. Кубышкин
51'
46'
Замена
Г. Бурков
️️️️
Б. Борчашвили
Замена
И. Иваниди
️️️️
К. Троянов
45'
44'
Вторая желтая
Р. Гусейнов
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Гусейнов
34'
ГОЛ! 2:0!
И. Кубышкин
17'
11'
Желтая карточка
Т. Краев
ГОЛ! 1:0!
Р. Суанов
8'
4'
Желтая карточка
Р. Гусейнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
52
Игорь Дрыков
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
4-2-2-2
88
Рудаков
75
Ребенко
4
Мареев
55
Вяткин
63
Майков
13
Кубышкин
79
Троянов
73
Осипов
47
Иванов
99
Суанов
43
Назимов
2-5-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
51
Ромащенко
11
Парамонов
68
Краев
26
Беликов
17
Мурашов
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
79
Борчашвили
60
Анфёров
47
Иванов
7
Поникаров
7
Поникаров
47
Иванов
43
Назимов
66
Романов
66
Романов
43
Назимов
73
Осипов
33
Ярошенко
33
Ярошенко
73
Осипов
13
Кубышкин
64
Новопашин
64
Новопашин
13
Кубышкин
79
Троянов
53
Иваниди
53
Иваниди
79
Троянов
99
Суанов
9
Соловьев
9
Соловьев
99
Суанов
60
Анфёров
37
Пушкарев
37
Пушкарев
60
Анфёров
79
Борчашвили
59
Бурков
59
Бурков
79
Борчашвили
71
Красильников
16
Аржевитин
16
Аржевитин
71
Красильников
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
24
Александр Мосунов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
24
Александр Мосунов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
МСА Петровский
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