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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лорьян
Монако - Лорьян: обзор матча 20 сентября 2015
Монако
20.09.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 3
Завершен
Лорьян
21'
А. Туре
42'
Т. Лемар
12'
Д. Ндонг
18'
Б. Жанно
59'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лорьян
Желтая карточка
Р. Карвалью
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
87'
Желтая карточка
Г. Каррийо
87'
79'
Замена
М. Гакпа
️️️️
Р. Абдулла
Замена
Г. Бочилия
️️️️
А. Туре
79'
Желтая карточка
А. Раджи
75'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
С. Эль-Шаарави
69'
61'
Желтая карточка
Р. Абдулла
61'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
Я. Жуффре
59'
ГОЛ! 2:3!
Б. Муканджо
Пас отдал
Я. Жуффре
50'
Желтая карточка
Р. Филиппото
43'
Желтая карточка
Р. Геррейру
42'
Замена
Б. Муканджо
️️️️
Б. Жанно
ГОЛ! 2:2!
Т. Лемар
42'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Лопеш
37'
23'
Желтая карточка
Л. Коне
ГОЛ! 1:2!
А. Туре
Пас отдал
Т. Лемар
21'
18'
ГОЛ! 0:2!
Б. Жанно
Пас отдал
Р. Филиппото
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндонг
Пас отдал
Р. Филиппото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
6
Карвалью
24
Раджи
6
Туре
6
Фабиньо
8
Моутинью
92
Эль-Шаарави
18
Лемар
9
Лопеш
9
Каррийо
4-1-2-1-2
23
Леком
89
Гассама
5
Коне
15
Туре
22
Геррейру
24
Абдулла
22
Ндонг
8
Жуффре
12
Филиппото
20
Уорис
9
Жанно
6
Туре
21
Бочилия
21
Бочилия
6
Туре
9
Лопеш
20
Силва
20
Силва
9
Лопеш
92
Эль-Шаарави
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
92
Эль-Шаарави
8
Жуффре
14
Беллуджу
14
Беллуджу
8
Жуффре
9
Жанно
12
Муканджо
12
Муканджо
9
Жанно
24
Абдулла
10
Гакпа
10
Гакпа
24
Абдулла
Остались в запасе
Монако
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
30
Флоран Шажно
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Остались в запасе
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
30
Флоран Шажно
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Лорьян
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Помощники судьи:
Николя Данно
Бертран Жуанно
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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