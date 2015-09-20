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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 20 сентября 2015
Кьево
20.09.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Интер
42'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
Желтая карточка
П. М'Поку
90'
+4
85'
Замена
М. Брозович
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
С. Пепе
️️️️
Н. Ригони
81'
75'
Замена
Р. Паласио
️️️️
С. Йоветич
Замена
П. М'Поку
️️️️
В. Бирса
74'
70'
Замена
А. Раноккия
️️️️
Д. Мурильо
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Палоски
68'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Желтая карточка
Р. Меджиорини
40'
Желтая карточка
Н. Ригони
37'
27'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
12
Цесар
18
Гобби
5
Гамберини
21
Фрей
69
Ригони
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
9
Палоски
69
Меджиорини
3-2-2-1-2
1
Ханданович
18
Сантон
24
Мурильо
13
Теллес
17
Медель
30
Мело
13
Гуарин
19
Кондогбиа
14
Перишич
9
Йоветич
9
Икарди
69
Ригони
3
Пепе
3
Пепе
69
Ригони
9
Палоски
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Палоски
23
Бирса
40
М'Поку
40
М'Поку
23
Бирса
24
Мурильо
13
Раноккия
13
Раноккия
24
Мурильо
19
Кондогбиа
77
Брозович
77
Брозович
19
Кондогбиа
9
Йоветич
8
Паласио
8
Паласио
9
Йоветич
Остались в запасе
Кьево
Интер
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Кьево - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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