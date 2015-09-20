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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Балтика
Спартак-2 - Балтика: обзор матча 20 сентября 2015
Спартак-2
20.09.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
67'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Балтика
90'
Замена
В. Сармонт
️️️️
О. Ланин
86'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
И. Гелоян
82'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
К. Савичев
79'
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Зубарев
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
И. Гелоян
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Д. Давыдов
64'
55'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
22'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Митрюшкин
92
Брызгалов
15
Пуцко
2
Кутепов
4
Савичев
60
Зубарев
5
Кутин
52
Леонтьев
17
Зуев
13
Обухов
88
Давыдов
4-3-1-1-1
16
Барановский
68
Запрудских
39
Цуканов
4
Овсиенко
17
Макарчук
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
4
Савичев
13
Кудряшов
13
Кудряшов
4
Савичев
60
Зубарев
8
Самсонов
8
Самсонов
60
Зубарев
88
Давыдов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
88
Давыдов
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
64
Ланин
39
Сармонт
39
Сармонт
64
Ланин
10
Гелоян
13
Тимофеев
13
Тимофеев
10
Гелоян
5
Рябокобыленко
47
Глушков
47
Глушков
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Спартак-2
Балтика
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
76
Григорий Постаногов
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Спартак-2 - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Лукойл Арена
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