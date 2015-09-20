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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 20 сентября 2015
Боруссия Д
20.09.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Байер
19'
Й. Хофманн
58'
С. Кагава
74'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
Замена
Г. Кастро
️️️️
П. Обамеянг
88'
Замена
А. Рамос
️️️️
Г. Мхитарян
81'
78'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Беллараби
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Обамеянг
74'
73'
Желтая карточка
Венделл
71'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
А. Янузай
️️️️
Й. Хофманн
64'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
61'
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
Г. Мхитарян
58'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Крамер
46'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ш. Кисслинг
41'
Желтая карточка
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
С. Кагава
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
28
Гинтер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
7
Хофманн
7
Обамеянг
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Донати
4
Та
14
Пападопулос
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
11
Кисслинг
14
Чичарито
7
Обамеянг
8
Кастро
8
Кастро
7
Обамеянг
7
Хофманн
24
Янузай
24
Янузай
7
Хофманн
22
Мхитарян
20
Рамос
20
Рамос
22
Мхитарян
38
Беллараби
39
Хенрикс
39
Хенрикс
38
Беллараби
11
Кисслинг
8
Брандт
8
Брандт
11
Кисслинг
23
Крамер
14
Мехмеди
14
Мехмеди
23
Крамер
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Томас Тухель
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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