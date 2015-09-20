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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 20 сентября 2015
Марсель
20.09.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лион
68'
К. Рекик
25'
А. Ляказетт (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
Замена
М. Исла
️️️️
Л. Силва
81'
79'
Желтая карточка
К. Жалле
79'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Бове
69'
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
А. Баррада
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Рекик
Пас отдал
А. Баррада
68'
Желтая карточка
Б. Менди
61'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Кабелла
46'
Красная карточка
Р. Алессандрини
44'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ляказетт
Желтая карточка
С. Манданда
24'
Желтая карточка
К. Рекик
21'
19'
Замена
Ж. Морель
️️️️
А. Бедимо
Желтая карточка
Р. Кабелла
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Менди
4
Рекик
63
Н'Кулу
22
Манкильо
16
Силва
19
Диарра
10
Баррада
7
Алессандрини
5
Кабелла
44
Батшуайи
4-1-2-1-2
1
Лопеш
13
Жалле
4
Бишевац
14
Умтити
12
Бедимо
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
28
Вальбуэна
12
Бове
91
Ляказетт
10
Баррада
99
Ангисса
99
Ангисса
10
Баррада
16
Силва
22
Исла
22
Исла
16
Силва
5
Кабелла
14
Н'Куду
14
Н'Куду
5
Кабелла
12
Бедимо
21
Морель
21
Морель
12
Бедимо
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
12
Бове
15
Калулу
15
Калулу
12
Бове
Остались в запасе
Марсель
Лион
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Марсель - Лион
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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