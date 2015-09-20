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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Динамо К
Волынь - Динамо К: обзор матча 20 сентября 2015
Волынь
20.09.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
43'
А. Кравец
62'
О. Гусев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Динамо К
87'
Желтая карточка
Д. Силва
Замена
В. Хомченко
️️️️
Ф. Матей
87'
78'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Д. Гармаш
76'
Желтая карточка
С. Сидорчук
71'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Гусев
62'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Ю. Бельханда
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Гусев
Желтая карточка
С. Кравченко
61'
Желтая карточка
В. Шарпар
56'
Желтая карточка
Г. Шиш
52'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
А. Шабанов
46'
Замена
В. Прындета
️️️️
А. Диденко
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Пас отдал
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
93
Флорентин Матей
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
2-5-2-1
35
Шуст
16
Шиш
5
Жунич
23
Насонов
7
Герасимюк
89
Политыло
11
Шарпар
14
Кравченко
31
Шабанов
93
Матей
9
Диденко
4-3-2-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
21
Вида
34
Хачериди
5
Антунеш
20
Гусев
20
Бельханда
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
19
Гармаш
11
Кравец
93
Матей
94
Хомченко
94
Хомченко
93
Матей
9
Диденко
18
Прындета
18
Прындета
9
Диденко
31
Шабанов
89
Козьбан
89
Козьбан
31
Шабанов
19
Гармаш
29
Буяльский
29
Буяльский
19
Гармаш
20
Бельханда
8
Сидорчук
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Гусев
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Гусев
Остались в запасе
Волынь
Динамо К
26
Роман Никитюк
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Волынь - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
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