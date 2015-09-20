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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 20 сентября 2015
Севилья
20.09.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
54'
Ф. Льоренте
15'
Нолито
26'
Д. Васс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
90'
+1
Вторая желтая
Х. Кастро
87'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
79'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
73'
72'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
65'
63'
Замена
Н. Радойя
️️️️
П. Эрнандес
58'
Желтая карточка
Я. Аспас
58'
Замена
А. Фонтас
️️️️
Г. Кабрал
ГОЛ! 1:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
54'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
51'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Э. Банега
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
Э. Банега
40'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Витоло
30'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Васс
Пас отдал
У. Мальо
15'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
6'
Желтая карточка
С. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Луисми
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
15
Колоджейчак
25
Мариано
3
Андреолли
23
Коке
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
11
Банега
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
7
Витоло
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
7
Витоло
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
11
Банега
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Банега
22
Кабрал
3
Фонтас
3
Фонтас
22
Кабрал
19
Эрнандес
22
Радойя
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Севилья
Сельта
13
Давид Сорья
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Севилья - Сельта
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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