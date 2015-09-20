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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волгарь
Шинник - Волгарь: обзор матча 20 сентября 2015
Шинник
20.09.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 3
Завершен
Волгарь
45'
Н. Маляров (П)
83'
А. Мязин
89'
Н. Маляров
40'
А. Байрыев
57'
Р. Болов
90+4'
А. Байрыев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Волгарь
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
А. Байрыев
ГОЛ! 3:2!
Н. Маляров
89'
85'
Замена
А. Алхазов
️️️️
С. Веркашанский
Желтая карточка
Д. Яшин
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Мязин
83'
80'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
И. Лукьяновс
78'
Пенальти не реализован!
С. Веркашанский
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Никитинский
75'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Павленко
64'
61'
Желтая карточка
О. Алейник
Замена
А. Митасов
️️️️
В. Сиротов
60'
58'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Болов
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Болов
54'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Елисеев
Желтая карточка
М. Земсков
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Маляров
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Байрыев
Замена
М. Платика
️️️️
Р. Войдель
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
9
Артем Митасов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
2-5-2-1
16
Яшин
15
Цховребов
6
Беляев
20
Войдель
8
Павленко
7
Маляров
7
Никитинский
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
8
Земсков
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
76
Стешин
11
Сутормин
32
Терехов
9
Веркашанский
4
Елисеев
10
Лукьяновс
34
Алейник
88
Болов
8
Павленко
20
Подоляк
20
Подоляк
8
Павленко
37
Сиротов
9
Митасов
9
Митасов
37
Сиротов
20
Войдель
5
Платика
5
Платика
20
Войдель
7
Никитинский
87
Мязин
87
Мязин
7
Никитинский
10
Лукьяновс
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Лукьяновс
4
Елисеев
15
Коломийченко
15
Коломийченко
4
Елисеев
88
Болов
9
Яковлев
9
Яковлев
88
Болов
9
Веркашанский
13
Алхазов
13
Алхазов
9
Веркашанский
Остались в запасе
Шинник
Волгарь
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Шинник
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