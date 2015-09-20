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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Спортинг
Депортиво - Спортинг: обзор матча 20 сентября 2015
Депортиво
20.09.2015, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
16'
Хуанфран
28'
Л. Альберто
4'
А. Санабрия
8'
А. Санабрия
34'
С. Менендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Спортинг
Желтая карточка
Луизиньо
90'
+2
Желтая карточка
Сидней
85'
83'
Замена
О. Маскарель
️️️️
Н. Касес
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Ф. Файр
82'
78'
Замена
П. Перес
️️️️
М. Анхель Герреро
77'
Желтая карточка
А. Санабрия
Желтая карточка
Ф. Файр
73'
70'
Желтая карточка
К. Кармона
67'
Замена
К. Кармона
️️️️
А. Халилович
Замена
Д. Родригес
️️️️
Хуанфран
62'
Замена
Луизиньо
️️️️
Ф. Наварро
62'
61'
Желтая карточка
Н. Касес
34'
ГОЛ! 2:3!
С. Менендес
Пас отдал
А. Халилович
ГОЛ! 2:2!
Л. Альберто
Пас отдал
П. Москера
28'
ГОЛ! 1:2!
Хуанфран
Пас отдал
Лукас
16'
8'
ГОЛ! 0:2!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Лора
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Лора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Серхио Менендес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Карлос Кармона
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-4-1-1
1
Люкс
3
Наварро
14
Аррибас
26
Сидней
15
Лауре
76
Файр
5
Боргес
24
Хуанфран
5
Москера
18
Альберто
7
Лукас
4-2-2-2
25
Куэльяр
20
Эспиноcа
15
Канелья
23
Эрнандес
11
Лора
6
Альварес
10
Касес
10
Халилович
14
Менендес
19
Санабрия
10
Герреро
76
Файр
10
Картабия
10
Картабия
76
Файр
3
Наварро
16
Луизиньо
16
Луизиньо
3
Наварро
24
Хуанфран
33
Родригес
33
Родригес
24
Хуанфран
10
Касес
8
Маскарель
8
Маскарель
10
Касес
10
Халилович
19
Кармона
19
Кармона
10
Халилович
10
Герреро
10
Перес
10
Перес
10
Герреро
Остались в запасе
Депортиво
Спортинг
25
Ману
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
24
Джони
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
25
Ману
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Депортиво - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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