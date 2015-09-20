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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 20 сентября 2015
Аугсбург
20.09.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
29'
А. Эссвайн
32'
П. Верхаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
89'
Желтая карточка
Л. Андреасен
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Х. Алтынтоп
83'
71'
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Т. Вернер
69'
68'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
О. Сорг
68'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
М. Фойлнер
️️️️
А. Эссвайн
46'
44'
Замена
К. Караман
️️️️
Э. Приб
Желтая карточка
П. Верхаг
34'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Верхаг
32'
31'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:0!
А. Эссвайн
Пас отдал
П. Верхаг
29'
23'
Желтая карточка
О. Сорг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
3
Стафилидис
2
Верхаг
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
31
Кор
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
9
Матавж
3-3-2-1-1
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
25
Сорг
2
Сакаи
26
Сане
3
Альборнос
2
Андреасен
7
Приб
10
Кийотаке
9
Собич
7
Алтынтоп
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
8
Фойлнер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
17
Вернер
10
Кийотаке
30
Клаус
30
Клаус
10
Кийотаке
25
Сорг
9
Эрдинг
9
Эрдинг
25
Сорг
7
Приб
19
Караман
19
Караман
7
Приб
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
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