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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 20 сентября 2015
Ливерпуль
20.09.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
48'
Д. Ингс
61'
Р. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
85'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Г. Дорранс
78'
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Л. Лейва
72'
71'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Джером
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Старридж
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мартин
53'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
А. Морено
48'
Замена
Д. Ингс
️️️️
К. Бентеке
46'
Желтая карточка
Д. Милнер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
5
Морено
37
Шкртел
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
6
Лейва
11
Коутиньо
20
Бентеке
15
Старридж
3-5-1-1
26
Радди
3
Уиттакер
4
Бассонг
16
Мартин
11
Брэди
18
Дорранс
27
Редмонд
6
Теттей
16
Джарвис
16
Хаусон
35
Джером
15
Старридж
10
Лаллана
10
Лаллана
15
Старридж
6
Лейва
9
Фирмино
9
Фирмино
6
Лейва
20
Бентеке
28
Ингс
28
Ингс
20
Бентеке
18
Дорранс
19
О'Нил
19
О'Нил
18
Дорранс
35
Джером
11
Граббан
11
Граббан
35
Джером
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Деклан Радд
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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