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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Тюмень
Томь - Тюмень: обзор матча 20 сентября 2015
Томь
20.09.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
56'
К. Погребняк
22'
В. Кичин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Тюмень
Замена
Д. Голубов
️️️️
П. Нехайчик
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Погребняк
56'
Замена
А. Черевко
️️️️
С. Кузнецов
53'
50'
Желтая карточка
В. Пономарев
49'
Замена
Н. Теленков
️️️️
Д. Кленкин
46'
Замена
В. Пономарев
️️️️
П. Шакуро
Замена
К. Погребняк
️️️️
Н. Баженов
46'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Лях
42'
38'
Желтая карточка
А. Павленко
Желтая карточка
М. Йиранек
36'
Желтая карточка
П. Нехайчик
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
5
Петр Немов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
94
Георгий Нуров
АП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-2-4
77
Чуваев
11
Темников
26
Бендзь
25
Йиранек
22
Тен
90
Лях
5
Немов
33
Нехайчик
17
Пугин
10
Кузнецов
32
Баженов
3-2-3-1
35
Телков
77
Павленко
91
Куликов
90
Шакуро
57
Абазов
2
Кичин
4
Пустозеров
4
Кленкин
27
Чудин
9
Мамтов
33
Нехайчик
85
Голубов
85
Голубов
33
Нехайчик
10
Кузнецов
26
Черевко
26
Черевко
10
Кузнецов
32
Баженов
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Баженов
90
Лях
32
Саная
32
Саная
90
Лях
90
Шакуро
19
Пономарев
19
Пономарев
90
Шакуро
4
Кленкин
20
Теленков
20
Теленков
4
Кленкин
Остались в запасе
Томь
Тюмень
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
94
Георгий Нуров
АП
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
94
Георгий Нуров
АП
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Томь - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
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13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
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