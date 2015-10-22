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    Расписание матчей 22-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    22 октября, четверг
    03:30
    Канзаc Сити
    0:2
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 13 тур
    22 октября, четверг
    11:00
    Уфа (мол)
    1:1
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 20 тур
    22 октября, четверг
    11:00
    Томь-2
    1:4
    Сибирь-2
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    12:00
    Якутия
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2015/2016), 14 тур
    22 октября, четверг
    15:00
    Николаев
    3:0
    Тернополь
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    15:00
    Полтава
    1:0
    Горняк-Спорт
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    16:00
    Нива
    0:1
    Горняк
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    16:00
    Нафтовик-Укрнафта
    0:0
    ФК Сумы
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    16:00
    Гелиос
    1:2
    Оболонь-Бровар
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    18:00
    Звезда К
    0:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа C
    22 октября, четверг
    18:00
    Габала
    1:3
    Боруссия
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    22:05
    ПАОК
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 16 тур
    22 октября, четверг
    19:00
    Химки
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа G
    22 октября, четверг
    20:00
    Днепр
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    20:00
    Лацио
    3:1
    Русенборг
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа H
    22 октября, четверг
    20:00
    Локомотив
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    20:00
    Спортинг
    5:1
    Скендербеу
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа I
    22 октября, четверг
    20:00
    Базель
    1:2
    Белененсеш
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    20:00
    Фиорентина
    1:2
    Лех
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа J
    22 октября, четверг
    20:00
    Андерлехт
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    20:00
    Монако
    1:0
    Карабах
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа K
    22 октября, четверг
    20:00
    АПОЭЛ
    2:1
    Астерас
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    20:00
    Шальке-04
    2:2
    Спарта
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа L
    22 октября, четверг
    20:00
    АЗ Алкмаар
    0:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    20:00
    Партизан
    0:2
    Атлетик
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа A
    22 октября, четверг
    22:05
    Мольде
    3:1
    Селтик
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    22:05
    Фенербахче
    1:0
    Аякс
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа B
    22 октября, четверг
    22:05
    Бордо
    0:1
    Сьон
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    22:05
    Ливерпуль
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа D
    22 октября, четверг
    22:05
    Легия
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    22:05
    Мидтьюлланд
    1:4
    Наполи
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа E
    22 октября, четверг
    22:05
    Вильярреал
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    22:05
    Рапид
    3:2
    Виктория
    Матч завершен
    Лига Европы (2015/2016), 3 тур, группа F
    22 октября, четверг
    22:05
    Брага
    3:2
    Марсель
    Матч завершен
    22 октября, четверг
    22:05
    Слован
    1:1
    Гронинген
    Матч завершен
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