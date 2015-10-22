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Спортинг - Скендербеу
Спортинг - Скендербеу: обзор матча 22 октября 2015
Спортинг
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
5 : 1
Завершен
Скендербеу
38'
А. Аквилани (П)
41'
Ф. Монтеро (П)
64'
М. Перейра
69'
Т. Фигейреду
77'
М. Перейра
89'
Б. Яшаника
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Скендербеу
89'
ГОЛ! 5:1!
Б. Яшаника
Пас отдал
Б. Бериша
Желтая карточка
В. Карвалью
88'
ГОЛ! 5:0!
М. Перейра
Пас отдал
Р. Эшгайю
77'
76'
Замена
Л. Абази
️️️️
Э. Эскердинья
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Аквилани
72'
ГОЛ! 4:0!
Т. Фигейреду
Пас отдал
Ф. Монтеро
69'
67'
Замена
Б. Шкемби
️️️️
Б. Нимага
67'
Замена
Л. Латифи
️️️️
Г. Проньи
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Манэ
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Перейра
Пас отдал
Х. Сильва
64'
Замена
И. Слимани
️️️️
А. Мартинш
59'
51'
Желтая карточка
Г. Проньи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Монтеро
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Аквилани
38'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
32'
23'
Вторая желтая
Х. Салихи
17'
Желтая карточка
К. Вангели
13'
Желтая карточка
Х. Салихи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
30
Бруно да Силва
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Скендербеу
1
Оргес Шехи
ВР
19
Тефик Османи
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Дзюня Танака
ЛП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
20
Адемир
ЦЗ
10
Бленди Шкемби
ЦП
87
Джаир
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
4
Эвертон
33
Сильва
2
Фигейреду
47
Эшгайю
30
да Силва
20
Аквилани
28
Мартинш
10
Перейра
20
Карлос Манэ
12
Монтеро
4-4-1-1
1
Шехи
32
Яшаника
3
Арапи
32
Вангели
19
Османи
88
Лилай
29
Нимага
7
Проньи
30
Эскердинья
7
Бериша
14
Салихи
20
Карлос Манэ
10
Мартинш
10
Мартинш
20
Карлос Манэ
20
Аквилани
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Аквилани
28
Мартинш
19
Слимани
19
Слимани
28
Мартинш
29
Нимага
10
Шкемби
10
Шкемби
29
Нимага
30
Эскердинья
23
Абази
23
Абази
30
Эскердинья
7
Проньи
77
Латифи
77
Латифи
7
Проньи
Остались в запасе
Спортинг
Скендербеу
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Дзюня Танака
ЛП
Главный тренер
Жорже Жезуш
20
Адемир
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
87
Джаир
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Дзюня Танака
ЛП
Остались в запасе
20
Адемир
ЦЗ
12
Эрион Ллапанжи
ВР
87
Джаир
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Спортинг - Скендербеу
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Янг Бойз
2 : 1
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3 : 2
23.11.2017
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Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Жозе Алваладе
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