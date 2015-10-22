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Андерлехт - Тоттенхэм
Андерлехт - Тоттенхэм: обзор матча 22 октября 2015
Андерлехт
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
13'
Г. Жилле
75'
С. Окака-Чука
4'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Тоттенхэм
Замена
И. Конте
️️️️
Д. Прат
90'
+2
Замена
И. Силла
️️️️
С. Окака-Чука
88'
80'
Замена
Д. Онома
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Ф. Ашампонг
75'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
И. Эзекиель
66'
65'
Замена
Д. Алли
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
61'
59'
Замена
Г. Кейн
️️️️
К. Н'Жи
Желтая карточка
Д. Прат
58'
55'
Желтая карточка
К. Н'Жи
ГОЛ! 1:1!
Г. Жилле
Пас отдал
С. Дефур
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
9
Энди Кавая
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-5-2
1
Прото
3
Дешахт
37
Обрадович
5
Кара
16
Дефур
30
Жилле
18
Тилеманс
18
Дендокер
26
Прат
77
Окака-Чука
70
Эзекиель
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
25
Таунсенд
24
Эриксен
9
Ламела
9
Н'Жи
70
Эзекиель
18
Ашампонг
18
Ашампонг
70
Эзекиель
26
Прат
15
Конте
15
Конте
26
Прат
77
Окака-Чука
26
Силла
26
Силла
77
Окака-Чука
25
Таунсенд
17
Онома
17
Онома
25
Таунсенд
8
Дембеле
8
Алли
8
Алли
8
Дембеле
9
Н'Жи
9
Кейн
9
Кейн
9
Н'Жи
Остались в запасе
Андерлехт
Тоттенхэм
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
9
Энди Кавая
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Андерлехт - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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