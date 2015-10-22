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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Брюгге
Легия - Брюгге: обзор матча 22 октября 2015
Легия
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
51'
М. Кухарчик
39'
Д. Де Фаув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Брюгге
81'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Й. Фоссен
Замена
А. Прийович
️️️️
Н. Николич
76'
71'
Замена
Т. Диркс
️️️️
А. Диаби
68'
Замена
Л. Де Бок
️️️️
Б. Болинголи
ГОЛ! 1:1!
М. Кухарчик
Пас отдал
И. Тричковски
51'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
50'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Гильерме
46'
Замена
О. Дуда
️️️️
Д. Фурман
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Фаув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
12
Гильерме
АП
11
Неманья Николич
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Марек Сагановски
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
39
Леандро Перейра
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Куцяк
28
Брож
5
Левчук
3
Йодловиц
52
Ржежничак
17
Бржишки
2
Пождан
14
Фурман
12
Гильерме
18
Кухарчик
11
Николич
3-2-2-1-2
89
Брюззезе
4
Мехеле
4
Денсвил
2
Де Фаув
12
Менье
5
Болинголи
20
Ванакен
3
Симонс
21
Искьердо
5
Диаби
9
Фоссен
14
Фурман
8
Дуда
8
Дуда
14
Фурман
12
Гильерме
10
Тричковски
10
Тричковски
12
Гильерме
11
Николич
9
Прийович
9
Прийович
11
Николич
5
Болинголи
28
Де Бок
28
Де Бок
5
Болинголи
9
Фоссен
39
Перейра
39
Перейра
9
Фоссен
5
Диаби
55
Диркс
55
Диркс
5
Диаби
Остались в запасе
Легия
Брюгге
9
Марек Сагановски
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
26
Синан Болат
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
9
Марек Сагановски
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Легия - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Войска Польского
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