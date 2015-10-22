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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Гронинген
Слован - Гронинген: обзор матча 22 октября 2015
Слован
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
87'
К. Люкассен
90+6'
Д. Хусен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Гронинген
Желтая карточка
К. Люкассен
90'
+6
90'
+6
Пенальти не реализован!
Д. Хусен
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Хусен
Замена
И. Сакей
️️️️
Й. Шурал
89'
88'
Замена
Я. Антониа
️️️️
К. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
К. Люкассен
Пас отдал
Л. Покорны
87'
Замена
Д. Бартль
️️️️
Х. Шала
84'
83'
Красная карточка
М. де Лиув
78'
Замена
М. де Лиув
️️️️
Х. Мадуро
73'
Желтая карточка
Х. Хатебур
70'
Замена
Д. Хусен
️️️️
Б. Линссен
Замена
К. Люкассен
️️️️
М. Бакош
62'
56'
Желтая карточка
С. Тибблинг
Желтая карточка
Л. Покорны
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
40
Томаш Коубек
ВР
10
Зденек Фолпрехт
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Каспер Ларсен
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
49
Ян Сикора
ЛВ
15
Ян Мудра
ЦП
24
Даниэль Бартль
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
19
Кевин Люкассен
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
24
Том Хиариеж
ОП
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
8
Майкл де Лиув
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
4-2-1-2
40
Коубек
29
Покорны
22
Бартошак
4
Швейдик
34
Цоуфал
9
Шала
8
Павелка
22
Ефремов
32
Шурал
23
Бакош
3-2-3-1
22
Падт
33
Хатебур
6
Реийнен
2
Каппельхоф
28
Тамата
23
Мадуро
11
Русняк
10
Махи
11
Тибблинг
30
Линссен
9
Шала
24
Бартль
24
Бартль
9
Шала
32
Шурал
5
Сакей
5
Сакей
32
Шурал
23
Бакош
19
Люкассен
19
Люкассен
23
Бакош
3
Ларсен
7
Антониа
7
Антониа
3
Ларсен
23
Мадуро
8
де Лиув
8
де Лиув
23
Мадуро
30
Линссен
9
Хусен
9
Хусен
30
Линссен
Остались в запасе
Слован
Гронинген
15
Ян Мудра
ЦП
49
Ян Сикора
ЛВ
32
Вацлав Гладкий
ВР
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
24
Том Хиариеж
ОП
17
Йеспер Дрост
ЦП
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Остались в запасе
15
Ян Мудра
ЦП
49
Ян Сикора
ЛВ
32
Вацлав Гладкий
ВР
7
Михал Рабушич
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
24
Том Хиариеж
ОП
17
Йеспер Дрост
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Эрвин ван де Лоой
Статистика матча Слован - Гронинген
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
У Нисы
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