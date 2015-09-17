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    Эрвин ван де Лоой

    Тренер
    Имя Эрвин
    Фамилия ван де Лоой
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 25 февраля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гронинген 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Гронинген 0 : 3 Марсель
    01.10.2015 Брага 1 : 0 Гронинген
    22.10.2015 Слован 1 : 1 Гронинген
    05.11.2015 Гронинген 0 : 1 Слован
    26.11.2015 Марсель 2 : 1 Гронинген
    10.12.2015 Гронинген 0 : 0 Брага
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