Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эрвин ван де Лоой - статистика

    Тренер
    Имя Эрвин
    Фамилия ван де Лоой
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 25 февраля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гронинген 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Гронинген 0 : 3 Марсель
    01.10.2015 Брага 1 : 0 Гронинген
    22.10.2015 Слован 1 : 1 Гронинген
    05.11.2015 Гронинген 0 : 1 Слован
    26.11.2015 Марсель 2 : 1 Гронинген
    10.12.2015 Гронинген 0 : 0 Брага
    • Читайте нас: 