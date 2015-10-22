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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Атлетик
Партизан - Атлетик: обзор матча 22 октября 2015
Партизан
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
32'
Р. Гарсия
85'
Б. Эчебаррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Атлетик
90'
+1
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Б. Эчебаррия
86'
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Уильямс
85'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
М. Остойич
84'
Замена
Н. Труйич
️️️️
Н. Нинкович
84'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
А. Стеванович
79'
Замена
П. Грбич
️️️️
В. Божинов
64'
Желтая карточка
С. Лукич
62'
55'
Замена
С. Мерино
️️️️
М. Сусаета
53'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
51'
Желтая карточка
О. де Маркос
42'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
35
Никола Лекович
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
91
Ален Стеванович
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Партизан
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Петар Грбич
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Живкович
24
Остойич
35
Лекович
4
Вуличевич
3
Петрович
4
Фабрисио
14
Живкович
16
Лукич
91
Стеванович
44
Нинкович
86
Божинов
3-2-2-3
1
Эррерин
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
86
Божинов
22
Грбич
22
Грбич
86
Божинов
44
Нинкович
77
Труйич
77
Труйич
44
Нинкович
91
Стеванович
8
Шапоньич
8
Шапоньич
91
Стеванович
9
Уильямс
2
Боведа
2
Боведа
9
Уильямс
7
Эчебаррия
6
Элустондо
6
Элустондо
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Мерино
9
Мерино
14
Сусаета
Остались в запасе
Партизан
Атлетик
35
Неманья Главчич
ЦП
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
Главный тренер
Любинко Друлович
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
35
Неманья Главчич
ЦП
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Партизан - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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