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    Любинко Друлович

    Тренер
    Имя Любинко
    Фамилия Друлович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 11 апреля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Партизан 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.10.2015 Партизан 0 : 2 Атлетик
    05.11.2015 Атлетик 5 : 1 Партизан
    26.11.2015 АЗ Алкмаар 1 : 2 Партизан
    10.12.2015 Партизан 1 : 3 Аугсбург
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