Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Русенборг
Лацио - Русенборг: обзор матча 22 октября 2015
Лацио
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
28'
А. Матри
54'
Ф. Андерсон
79'
А. Кандрева
69'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Русенборг
Желтая карточка
А. Конко
90'
+4
90'
+4
Пенальти не реализован!
А. Содерлунд
Желтая карточка
А. Матри
90'
89'
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
О. Селнаэс
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
84'
Пенальти не реализован!
А. Кандрева
79'
ГОЛ! 3:1!
А. Кандрева
79'
75'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Й. Свенссон
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Маури
75'
Замена
С. Лулич
️️️️
Ф. Андерсон
70'
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Содерлунд
Пас отдал
Й. Скельвик
62'
Желтая карточка
Й. Бьордаль
62'
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
М. Дорсин
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
А. Матри
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
А. Кандрева
28'
Замена
С. Джентилетти
️️️️
О. Онази
11'
Красная карточка
Маурисио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
4-4-1-1
1
Бериша
26
Раду
33
Маурисио
29
Худт
25
Конко
6
Маури
32
Катальди
12
Онази
87
Кандрева
7
Андерсон
21
Матри
3-1-5-1
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
14
Бьордаль
3
Дорсин
10
Селнаэс
11
де Ланлай
31
Йенсен
16
Скельвик
22
Свенссон
18
Мидтсьё
16
Содерлунд
12
Онази
19
Джентилетти
19
Джентилетти
12
Онази
7
Андерсон
19
Лулич
19
Лулич
7
Андерсон
6
Маури
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
6
Маури
10
Селнаэс
10
Вилхьялмссон
10
Вилхьялмссон
10
Селнаэс
22
Свенссон
16
Конрадсен
16
Конрадсен
22
Свенссон
3
Дорсин
11
Миккельсен
11
Миккельсен
3
Дорсин
Остались в запасе
Лацио
Русенборг
11
Равель Моррисон
АП
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Лунд Хансен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Русенборг
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Русенборг
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+