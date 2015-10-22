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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Кр. Советов (мол)
Уфа (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 22 октября 2015
Уфа (мол)
22.10.2015, четверг, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
30'
М. Лысенков
90'
В. Масальский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
В. Журавлев
90'
90'
ГОЛ! 1:1!
В. Масальский
84'
Желтая карточка
Д. Попов
83'
Замена
Д. Попов
️️️️
Н. Каналес
83'
Замена
Д. Захарян
️️️️
Н. Кирица
83'
Замена
А. Макушкин
️️️️
А. Краснов
73'
Замена
А. Калинин
️️️️
И. Визнович
68'
Желтая карточка
А. Краснов
Замена
И. Блинников
️️️️
Д. Павлов
65'
62'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Н. Подъячев
ГОЛ! 1:0!
М. Лысенков
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
39
Никита Подъячев
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
84
Максим Молчанов
ЦП
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
67
Давид Захарян
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
3-2-4-1
99
Лунев
5
Павлов
57
Хазиев
25
Филин
48
Морозов
83
Романовский
65
Лысенков
96
Бенифанд
87
Безденежных
50
Тамразов
90
Журавлев
3-3-4
88
Шильников
89
Масальский
96
Миронов
22
Краснов
61
Кирица
43
Роганов
97
Мелихов
32
Каналес
27
Ахиссан
98
Визнович
39
Подъячев
90
Журавлев
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
90
Журавлев
5
Павлов
66
Блинников
66
Блинников
5
Павлов
22
Краснов
23
Макушкин
23
Макушкин
22
Краснов
61
Кирица
67
Захарян
67
Захарян
61
Кирица
98
Визнович
55
Калинин
55
Калинин
98
Визнович
32
Каналес
70
Попов
70
Попов
32
Каналес
39
Подъячев
80
Афиногентов
80
Афиногентов
39
Подъячев
Остались в запасе
Уфа (мол)
Кр. Советов (мол)
84
Максим Молчанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
84
Максим Молчанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Уфа (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Нефтяник
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