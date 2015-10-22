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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Виктория
Рапид - Виктория: обзор матча 22 октября 2015
Рапид
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
3 : 2
Завершен
Виктория
34'
Ш. Хофманн
52'
Л. Шауб
67'
Т. Пецос
12'
М. Дуриш
76'
П. Грошовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Виктория
Желтая карточка
К. Дибон
87'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Л. Шауб
81'
80'
Замена
Я. Голенда
️️️️
О. Ваньек
77'
Желтая карточка
Я. Коваржик
76'
ГОЛ! 3:2!
П. Грошовски
Пас отдал
Д. Коларж
Замена
М. Йелич
️️️️
Ф. Просеник
68'
ГОЛ! 3:1!
Т. Пецос
Пас отдал
Ш. Штангль
67'
Замена
С. Граховац
️️️️
Ш. Хофманн
62'
58'
Замена
Д. Коларж
️️️️
Т. Горжава
58'
Замена
М. Петржела
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 2:1!
Л. Шауб
Пас отдал
М. Павелич
52'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Хофманн
Пас отдал
Ф. Кайнц
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуриш
Пас отдал
Я. Коваржик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Ян Новота
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Танос Пецос
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Филипп Просеник
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
9
Матей Йелич
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
27
Томаш Кучера
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
14
Айдин Махмутович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Новота
28
Хофманн
91
Штангль
3
Павелич
11
Хофманн
17
Дибон
6
Пецос
21
Шауб
22
Шваб
11
Кайнц
27
Просеник
4-4-1-1
1
Козачик
27
Райторал
8
Лимберски
2
Гейда
22
Баранек
10
Копиц
90
Ваньек
7
Горжава
17
Грошовски
19
Коваржик
57
Дуриш
21
Шауб
18
Хуспек
18
Хуспек
21
Шауб
11
Хофманн
15
Граховац
15
Граховац
11
Хофманн
27
Просеник
9
Йелич
9
Йелич
27
Просеник
10
Копиц
11
Петржела
11
Петржела
10
Копиц
7
Горжава
26
Коларж
26
Коларж
7
Горжава
90
Ваньек
16
Голенда
16
Голенда
90
Ваньек
Остались в запасе
Рапид
Виктория
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
27
Томаш Кучера
ЦП
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Остались в запасе
21
Тобиас Кнофлах
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
27
Томаш Кучера
ЦП
14
Айдин Махмутович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Карел Крейчи
Статистика матча Рапид - Виктория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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