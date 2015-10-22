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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Марсель
Брага - Марсель: обзор матча 22 октября 2015
Брага
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
61'
А. Хассан
77'
В. Эдуарду
88'
Алан
84'
Р. Алессандрини
87'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Марсель
Желтая карточка
Р. Феррейра
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Алан
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Н'Куду
Замена
Л. Карлос
️️️️
Рафа
85'
84'
ГОЛ! 2:1!
Р. Алессандрини
Желтая карточка
Джаван
83'
83'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 2:0!
В. Эдуарду
77'
Замена
Крислан
️️️️
А. Хассан
75'
74'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
А. Баррада
70'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Желтая карточка
М. Гойано
70'
65'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Б. Джа-Джедже
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Р. Фонте
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Рафа
61'
56'
Желтая карточка
А. Баррада
27'
Желтая карточка
С. Спаранья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
30
Алан
ПП
27
Рафа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Брага
33
Станислав Крицюк
ВР
32
Аргус
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Крислан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
4-1-2-3
1
Матеус
24
Феррейра
16
Джаван
87
Гойано
30
Боли
17
Вукчевич
63
Мауро
30
Алан
17
Фонте
19
Хассан
27
Рафа
3-3-3-1
30
Манданда
4
Рекик
33
Спаранья
21
Джа-Джедже
22
Исла
16
Силва
23
Менди
19
Диарра
7
Алессандрини
10
Баррада
44
Батшуайи
19
Хассан
9
Крислан
9
Крислан
19
Хассан
27
Рафа
22
Карлос
22
Карлос
27
Рафа
17
Фонте
9
Эдуарду
9
Эдуарду
17
Фонте
10
Баррада
14
Н'Куду
14
Н'Куду
10
Баррада
21
Джа-Джедже
5
Кабелла
5
Кабелла
21
Джа-Джедже
19
Диарра
7
Окампос
7
Окампос
19
Диарра
Остались в запасе
Брага
Марсель
7
Педру Сантуш
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
32
Аргус
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
7
Педру Сантуш
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
32
Аргус
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Брага - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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