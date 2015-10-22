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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Селтик
Мольде - Селтик: обзор матча 22 октября 2015
Мольде
22.10.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Селтик
11'
О. Камара
18'
В. Форрен
56'
М. Эльюнусси
55'
К. Коммонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Селтик
Замена
М. Бакенга
️️️️
М. Эльюнусси
84'
82'
Желтая карточка
Э. Эмброуз
76'
Замена
Н. Чифци
️️️️
К. Коммонс
74'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
С. Армстронг
Замена
Э. Хестад
️️️️
О. Камара
74'
ГОЛ! 3:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
М. Мострем
56'
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Коммонс
Замена
П. Эгиль Фло
️️️️
К. Риндароу
52'
ГОЛ! 2:0!
В. Форрен
Пас отдал
Й. Тойвио
18'
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
Пас отдал
М. Эльюнусси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Мольде
34
Нейдсон да Силва
ВР
3
Фредрик Берге
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Томми Хейланд
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Том Рогич
АП
27
Надир Чифци
ЦФ
4-3-1-2
34
Хорват
23
Риндароу
4
Тойвио
4
Форрен
25
Линнес
24
Сингх
6
Хестад
8
Хуссэйн
10
Эльюнусси
9
Мострем
9
Камара
4-1-4-1
1
Гордон
28
Боята
4
Эмброуз
3
Исагирре
23
Лустиг
55
Биттон
17
Армстронг
8
Браун
10
Йохансен
15
Коммонс
29
Гриффитс
9
Камара
5
Хестад
5
Хестад
9
Камара
23
Риндароу
13
Фло
13
Фло
23
Риндароу
10
Эльюнусси
90
Бакенга
90
Бакенга
10
Эльюнусси
17
Армстронг
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
17
Армстронг
15
Коммонс
27
Чифци
27
Чифци
15
Коммонс
Остались в запасе
Мольде
Селтик
34
Нейдсон да Силва
ВР
3
Фредрик Берге
ЦЗ
10
Томми Хейланд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
34
Нейдсон да Силва
ВР
3
Фредрик Берге
ЦЗ
10
Томми Хейланд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Мольде - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Акер Стэдион
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