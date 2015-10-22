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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Карабах
Монако - Карабах: обзор матча 22 октября 2015
Монако
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 0
Завершен
Карабах
70'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Карабах
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
90'
+1
Замена
Н. Дирар
️️️️
Т. Лемар
80'
77'
Замена
Э. Мамедов
️️️️
А. Эль-Жадеяу
76'
Желтая карточка
А. Аголли
71'
Замена
Р. Пепон
️️️️
А. Исмаилов
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
70'
59'
Замена
Шумбиньо
️️️️
Д. Кинтана
Замена
М. Пашалич
️️️️
Б. Силва
56'
Желтая карточка
Р. Карвалью
53'
Желтая карточка
Уоллес
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
67
Аларби Эль-Жадеяу
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
9
Эльвин Мамедов
ЦП
8
Мичел
ЦП
86
Шумбиньо
ЦП
14
Риделль Пепон
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Субашич
6
Карвалью
13
Уоллес
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Моутинью
28
Тулалан
92
Эль-Шаарави
20
Силва
18
Лемар
90
Траоре
4-1-4-1
23
Сехич
25
Аголли
14
Садыгов
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
22
Исмаилов
10
Кинтана
20
Алмейда
67
Эль-Жадеяу
55
Арментерос
18
Лемар
8
Дирар
8
Дирар
18
Лемар
20
Силва
8
Пашалич
8
Пашалич
20
Силва
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
22
Исмаилов
14
Пепон
14
Пепон
22
Исмаилов
67
Эль-Жадеяу
9
Мамедов
9
Мамедов
67
Эль-Жадеяу
10
Кинтана
86
Шумбиньо
86
Шумбиньо
10
Кинтана
Остались в запасе
Монако
Карабах
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Монако - Карабах
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Луи II
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