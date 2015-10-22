Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Аугсбург
АЗ Алкмаар - Аугсбург: обзор матча 22 октября 2015
АЗ Алкмаар
22.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
43'
П. Троховски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Аугсбург
90'
+2
Желтая карточка
А. Эссвайн
88'
Желтая карточка
П. Верхаг
80'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Г. Хуппертс
️️️️
М. Юханссон
77'
75'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
Д. Люккассен
74'
70'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
П. Троховски
Замена
М. Танкович
️️️️
Д. Соуза
70'
Замена
Т. Хайе
️️️️
Б. Ринстра
61'
58'
Замена
Д. Кор
️️️️
Д. Байер
43'
ГОЛ! 0:1!
П. Троховски
33'
Желтая карточка
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
3-3-3-1
16
Коутиньо
6
Гаувелеув
32
Люккассен
14
ван дер Линден
70
Хапс
8
ван Овереем
4
Юханссон
36
Дабни Соуза
7
Хенриксен
23
Ринстра
14
Янссен
4-5-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
30
Макс
30
Каюби
15
Троховски
17
Вернер
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
23
Ринстра
19
Хайе
19
Хайе
23
Ринстра
4
Юханссон
14
Хуппертс
14
Хуппертс
4
Юханссон
36
Дабни Соуза
22
Танкович
22
Танкович
36
Дабни Соуза
15
Троховски
8
Фойлнер
8
Фойлнер
15
Троховски
10
Байер
31
Кор
31
Кор
10
Байер
25
Бобадилья
35
Эссвайн
35
Эссвайн
25
Бобадилья
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аугсбург
1
Серхио Рочет
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аугсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+